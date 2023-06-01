Краеведческое лото создали к 425-летию села Ембаево

| Фото: группа "Ембаевский сельский музей | ЦКиД "Юность" ВКонтакте | Фото: группа "Ембаевский сельский музей | ЦКиД "Юность" ВКонтакте

Презентация краеведческого лото "От Олы Манцыла до Ембаево" пройдет в Ембаевском сельском музее 8 июля. Игру об истории крупнейшего бухарского поселения в Сибири разработали к 425-летию села.

Лото познакомит игроков с историей малой родины и людьми, прославившими Ембаево. В комплект игры входят карточки — игровые поля с изображениями исторических достопримечательностей села, портретов известных земляков и экспонатов музея, а также карточки с вопросами.

Как сообщили в Ембаевском сельском музее, краеведческое лото пока существует в единственном экземпляре.