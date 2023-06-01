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Тюменские студенты предложили лучшее решение инженерного кейса на международном чемпионате

Общество, 16:41 28 июня 2023

Фонд «Надежная смена» | Фото: Фонд «Надежная смена»

Магистранты Передовой инженерной школы ТюмГУ завоевали специальную номинацию "Топ-6 лучших решений инженерного кейса" в финале международного чемпионата Case-IN по направлению "Нефтегазовое дело", который состоялся в Москве. Для решения финалистам предложили кейс по технологии получения сжиженных углеводородных газов, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В состав команды "Оправданный риск" вошли студенты второго курса магистратуры ПИШ направления "Концептуальный инжиниринг месторождений нефти и газа" Виктория Никулина, Антон Калашников, Иван Птушкин, Роман Тынянко и студент первого курса направления "Инжиниринг месторождений нефти и газа" Михаил Семыкин.

"В качестве исходных условий кейса имелся кластер месторождений в Восточной Сибири, а главными задачами было применение на базе этих вводных инновационного технологического решения по монетизации сжиженных углеводородных газов, – сказал Антон Калашников. – Мы предложили реализацию производства пропан-бутановой смеси на основе колонны с разделительной стенкой, благодаря ей сокращается количество используемых колонн для получения СПБТ, а соответственно, и инвестиции в проект".

На практико-ориентированные магистерские программы Передовой инженерной школы, реализуемые в партнерстве с компанией "Газпром нефть", в 2023 году в ТюмГУ выделено 75 бюджетных мест.

Напомним, трансформация инженерного образования реализуется в вузе в рамках программы "Приоритет 2030".

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# нефтегазовая отрасль , ТюмГУ

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