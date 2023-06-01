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Карантин по бешенству животных ввели в двух территориях Тюменской области

Общество, 18:14 28 июня 2023

управление ветеринарии Тюменской области | Фото: управление ветеринарии Тюменской области

Карантин по бешенству животных ввели в с. Афонькино Казанского района и д. Русаково Омутинского района 28 июня. Наличие вируса обнаружили при исследовании проб от погибшей лисицы, сообщает управление ветеринарии Тюменской области.

Неблагополучными пунктами также объявлена территория в радиусе 3 км от эпизоотических очагов. Мероприятия по ликвидации заболевания проводятся в соответствии с ветеринарным законодательством

Напомним, с января по 15 июня в Тюменской области было выявлено 16 случаев бешенства животных.

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# ветеринария , Казанский район , карантин по бешенству , Омутинский район

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