Карантин по бешенству животных ввели в двух территориях Тюменской области

| Фото: управление ветеринарии Тюменской области | Фото: управление ветеринарии Тюменской области

Карантин по бешенству животных ввели в с. Афонькино Казанского района и д. Русаково Омутинского района 28 июня. Наличие вируса обнаружили при исследовании проб от погибшей лисицы, сообщает управление ветеринарии Тюменской области.

Неблагополучными пунктами также объявлена территория в радиусе 3 км от эпизоотических очагов. Мероприятия по ликвидации заболевания проводятся в соответствии с ветеринарным законодательством

Напомним, с января по 15 июня в Тюменской области было выявлено 16 случаев бешенства животных.