Тюменские нефтепроводчики завоевали медали на летней корпоративной спартакиаде в Казани

| Фото: Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

Работники АО "Транснефть – Сибирь" заняли призовые места в рамках V летней спартакиады организаций системы "Транснефть", приуроченной к 30-летию с момента образования компании.

В спортивных состязаниях, которые проходили в г. Казани (организатором выступило АО "Транснефть – Прикамье"), приняли участие 575 спортсменов из 24 организаций системы "Транснефть". Состязания проводились в восьми видах спорта, всего был разыгран 21 комплект медалей. Судейская коллегия была представлена квалифицированными судьями из спортивных федераций г. Казани.

Сборную предприятия представлял 51 работник. В состав команды вошли сильнейшие спортсмены, определенные по итогам регионального этапа спартакиады, который проходил в мае в г. Омске.

В личном первенстве по легкой атлетике не было равных Кириллу Лаптеву из Тобольского УМН. Также первое место у сборной предприятия в эстафете по плаванию. В этом же виде спорта 2 место, но уже в личном зачете заняла Вера Турковец из Урайского УМН. Кроме того, сборная завоевала "серебро" в парном разряде по настольному теннису и мини-футболе. Третье место – в индивидуальном зачете по теннису среди женщин (Юлия Конышкина, Урайское УМН) и в бильярде (Ярослав Годунин, АУП), а также в волейболе.

"Я рада, что смогла достойно выступить в финале летней спартакиады компании "Транснефть". Я участвовала как в личном зачете, так и в эстафете по плаванию, а это уже ответственность не только за себя, но и за всю команду, поэтому волнение было, но я с ним справилась. Для меня участие в таком мероприятии – огромный стимул развиваться дальше. Именно здесь, как никогда, чувствуешь себя неотъемлемой частью огромного дружного, сплоченного коллектива", – отметила участник летней спартакиады, техник базы производственного обслуживания Урайского УМН Вера Турковец.

АО "Транснефть – Сибирь" на протяжении многих лет поддерживает спортивные инициативы сотрудников, в частности – участие в корпоративных, городских, областных соревнованиях, общественных мероприятиях, связанных с активным образом жизни. Среди мер поддержки сотрудников – компенсация расходов на занятия спортом в спортзалах, аренда бассейнов и тренировочных полей для занятий групповыми видами спорта.

Майя Сазонова