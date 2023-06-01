В 17 больницах Тюменской области внедрили программы на основе ИИ

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В 17 медицинских организациях Тюменской области внедрили программу на основе искусственного интеллекта. Она позволяет прогнозировать наступление болезни системы кровообращения у всего прикрепленного населения без участия врача, сообщает информационный центр регионального правительства.

"За время развития направления в регионе мы масштабировали инструменты искусственного интеллекта, расширили сферы применения нейросетей. Такие технологии помогают оптимизировать рутинные процессы и значительно повысить качество цифровых услуг, а вместе с этим и уровень жизни граждан", - сказал директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Добавим, с 2019 года в регионе развивают направление "Нейротехнологии и искусственный интеллект", в том числе в рамках регионального проекта "Цифровые технологии":

ИИ отвечает на вопросы граждан про предоставление госуслуг, работу МФЦ и центров занятости, а также записывает на прием к врачу. Нейросеть распознает лица, номера, марки и модели автомобилей, оценивает состояние дорог и транспортных потоков в регионе. Это обеспечивает безопасность и дает возможность эффективно планировать дорожные работы. Также в 2019 году в Тюмени открылась первая в России Школа юных нейроинженеров, где дети с 8 по 11 класс учатся работать с ИИ.