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В Тюмени мужчина нечаянно задушил подругу

Происшествия, 10:24 29 июня 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Житель Тюмени на восемь лет отправился в колонию строго режима за нечаянное убийство, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Кроме того, он заплатит 700 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Как было установлено в суде, в ночь с 17 на 18 марта обвиняемый выпивал со своей сожительницей. Между ними завязалась ссора. Не вытерпев упреков, тюменец схватил подругу за шею и начал душить. Решив, что женщина уснула, он лег спать. На следующий день мужчина обнаружил, что женщина умерла.

В суд тюменец вину признал и раскаялся. Отмечается, что по месту жительства ранее не судимый мужчина характеризуется отрицательно, а также состоит на учете у нарколога.

По делу был заявлен гражданский иск о взыскании компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей. Суд назначил тюменцу наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима и взыскал с него компенсацию в 700 тыс. рублей.

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# суд , убийство , уголовное дело

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