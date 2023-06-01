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Около двух тысяч пациентов посетили участковую больницу Сладковского района после капремонта

Общество, 17:45 29 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 2 тыс. пациентов посетили Маслянскую участковую больницу Сладковского района после капитального ремонта. Здание отремонтировали, благоустроили прилегающую территорию медучреждения. У крыльца оборудовали пандус, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

В медучреждении начал работать физиокабинет, оснащенный новыми терапевтическими системами. Также приобрели новые аппараты ЭКГ, небулайзеры, отделение сестринского ухода оснастили новыми функциональными медицинскими кроватями.

Прием ведут три специалиста: фельдшер, акушерка и медсестра. Раз в неделю приезжают врачи из Сладковской районной больницы. В штате Маслянской участковой больницы трудятся 20 сотрудников, из них 11 медсестер и фельдшеров.

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# больницы , капитальный ремонт

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