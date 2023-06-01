Дорогу к новой школе в "Ямальском-2" построят к началу учебного года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Строительство дороги к новой школе на 1 тыс. 200 мест на ул. Арктической в мкр-н "Ямальский-2" в Тюмени планируют завершить к началу учебного года.

Работы на объекте дорожники начали 16 мая. "Сразу после заключения контракта приступили к работе. Стоит задача — завершить объект до 25 августа. Субподрядчики закупают необходимое, песок был завезен ранее", — сказал генеральный директор АО "ТОДЭП" Юрий Зинчук в ходе объезда главы города Руслана Кухарука по объектам благоустройства 29 июня.

Участок от ул. Андрея Бушуева до ул. Уездной выполнят на 100 % в 2023 году. В ходе первого этапа дорожники взяли в работу отрезок от ул. Андрея Бушуева до ул. Василия Подшибякина, чтобы успеть к открытию школы.

"Протяженность объекта — 680 метров. Предусмотрены тротуары с двух сторон, велодорожка, наружное освещение, две полосы для движения транспорта, ширина каждой 4,5 метра. Только на участке от улицы Андрея Бушуева до Уездной будет оборудовано 173 парковочных места", — проинформировал директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Евгений Сорокин.

Участок от ул. Подшибякина до ул. Уездной останется у дорожников на 2024 год. Здесь уже переустроены все коммуникации, обустроены ливневые канализации. Остается только положить дорожное полотно.

"Школа в микрорайоне "Ямальский-2" — долгожданный объект. Мы понимали, что, если не проведем в 2023 году работы, связанные со строительством продолжения улицы Арктической, то детям будет небезопасно добираться до школы. Вместе с правительством региона, губернатором Тюменской области отработали так, чтобы средства выделили в этом году. Надеюсь, наши дорожники не подведут. Работы активно выполняются. Все, что связано с инженерными коммуникациями, водоотведением, сегодня сделано", — резюмировал Руслан Кухарук.

Инна Пахомова