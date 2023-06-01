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Тур на фестиваль "Лето в Тобольском кремле" предлагают тюменцам

Общество, 16:05 29 июня 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюмени могут уехать на концерты фестиваля "Лето в Тобольском кремле", которые пройдут 8 и 15 июля, на специальном трансфере. Об этом директор регионального департамента культуры Елена Майер рассказала в прямом эфире 29 июня.

"Мы побеспокоились о наших жителях. Есть возможность приобрести тур. Автобус отвезет на концерт от здания Тюменской филармонии, а после привезет обратно. Для этого нужно оставить заявку, забронировать место", — сказала Елена Майер.

Цена вместе с посещением концерта — 1 тыс. 200 рублей.

Организаторы фестиваля подумали о жителях отдаленных районов. Выступления артистов будут транслировать во всех виртуальных концертных залах региона. Отметим, 33-й по счету зал открыли в Заводоуковске. Вход будет бесплатным.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова

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# Елена Майер , Лето в Тобольском кремле , музыка

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