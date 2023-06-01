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9 296 рублей составил средний размер микрозайма до зарплаты в Тюменской области в мае

Экономика, 13:02 30 июня 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

9 тыс. 296 рублей составил средний размер микрозайма до зарплаты в Тюменской области в мае. В числе регионов, где также отметился рост такого кредитования – 30 городов России, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В числе региональных центров, с наибольшим размером микрозайма – 11,2 тыс. рублей Москва и Спнкт-Петербург.

В Ханты-Мансийске занимают не более 10,1 тыс. рублей. В других городах УФО значительно меньше: в Челябинске займ не превышает 8,7 тыс. рублей, Екатеринбурге – 8,5 тыс. рублей.

По мнению экспертов НБКИ, такие скромные значения во многом обусловлены сменой тренда в финансовом поведении граждан, которые в последнее время все больше предпочитают сберегательную модель финансового поведения.

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# кредиты , микрозайм

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