9 296 рублей составил средний размер микрозайма до зарплаты в Тюменской области в мае

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

9 тыс. 296 рублей составил средний размер микрозайма до зарплаты в Тюменской области в мае. В числе регионов, где также отметился рост такого кредитования – 30 городов России, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В числе региональных центров, с наибольшим размером микрозайма – 11,2 тыс. рублей Москва и Спнкт-Петербург.

В Ханты-Мансийске занимают не более 10,1 тыс. рублей. В других городах УФО значительно меньше: в Челябинске займ не превышает 8,7 тыс. рублей, Екатеринбурге – 8,5 тыс. рублей.

По мнению экспертов НБКИ, такие скромные значения во многом обусловлены сменой тренда в финансовом поведении граждан, которые в последнее время все больше предпочитают сберегательную модель финансового поведения.