Многодетные жители Тюменской области могут встать на учет в Госуслугах для получения земельных участков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Встать на учет, чтобы получить земельный участок бесплатно, могут с помощью нового сервиса Госуслуг многодетные жители Тюменской области.

По информации регионального департамента информатизации, такая возможность реализована на портале уже в июне.

Новая услуга называется "Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на получение земельных участков в собственность бесплатно".

Воспользоваться сервисом могут жители региона, у которых есть трое и более детей и которые постоянно проживают в Тюменской области.