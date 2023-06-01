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Многодетные жители Тюменской области могут встать на учет в Госуслугах для получения земельных участков

Общество, 11:23 30 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Встать на учет, чтобы получить земельный участок бесплатно, могут с помощью нового сервиса Госуслуг многодетные жители Тюменской области.

По информации регионального департамента информатизации, такая возможность реализована на портале уже в июне.

Новая услуга называется "Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на получение земельных участков в собственность бесплатно".

Воспользоваться сервисом могут жители региона, у которых есть трое и более детей и которые постоянно проживают в Тюменской области.

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# госуслуги , земельные участки , многодетные семьи

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