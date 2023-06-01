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Участники тюменского лагеря "Время героев" проверят навыки в стрельбе, медицине и тактической подготовке

Общество, 17:26 30 июня 2023

Филиал АНО ДПО «ЦРВСП» в Тюменской области | Фото: Филиал АНО ДПО «ЦРВСП» в Тюменской области

Комплексное полевое занятие для 300 участников военно-спортивного лагеря "Время героев" проведут на базе ССК "Стальной азарт" 5 июля. Обучающие получат навыки в стрельбе из боевого оружия, инструкторы подведут промежуточные итоги освоения образовательной программы, сообщает пресс-служба филиала АНО ДПО "ЦРВСП" в Тюменской области.

Ребята будут стрелять из боевого пистолета и карабина, научаться тактической медицине. Инструкторы проведут практические занятия по управлению квадрокоптером, ученики выполнят условные задачи по разведке местности. Также здесь пройдет выставка робототехники и VR тренажеров. Также юношей ждет тактическая подготовка.

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Напомним, 25 июня на двух площадках оборонно-спортивных лагерей Тюменской области начались военно-спортивные смены "Время героев". Основная задача смен – проведение теоретических и практических занятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи, формирование знаний и умений в области военно-спортивной и морально-психологической подготовки. Смены проходят на базе Центра "Аванпост" и ДООЦ "Алые паруса". Всего в них участвуют 900 подростков в возрасте от 14 до 17 лет

Занятия проводят квалифицированные инструкторы, имеющие боевой опыт, которые прошли службу в силовых ведомствах и структурах, профессиональную переподготовку.

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# военно-патриотическое воспитание

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