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Сборная тюменских школьников стала обладателем Гран-при конкурса "Таланты умного города"

Общество, 18:10 30 июня 2023

vk.com/fmschool72 | Фото: vk.com/fmschool72

Сборная школьников Тюменской области, в состав которой вошел 7-классник ФМШ Александр Агеев, стала обладателем Гран-при Всероссийского конкурса-олимпиады "Таланты умного города" в Тамбове. Они успешно защищали проект "Использование искусственного интеллекта с целью выявления рака кожных покровов на ранней стадии", сообщает ФМШ.

“Мы технически "написали" нейронную сеть для решения конкретной задачи - определения рака кожи человека, узнали много полезной информации. Все конкуренты были достойными, а выбранное нами направление очень сложным. Мы смогли набрать нужные нам 11 баллов для победы", - рассказал школьник.

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Всего более 700 конкурсантов от 6 до 18 лет показали себя в направлениях "Искусство и творчество" и "Наука и технологии" Всероссийского конкурса-олимпиады "Таланты умного города". Победители получили за свою работу возможность участия в научной поездке по программе Министерства науки и высшего образования РФ "Больше, чем путешествия".

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# ФМШ Тюменской области , школьники

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