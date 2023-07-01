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В Тюменской областной библиотеки "консервируют" более 800 книг в год

Общество, 12:13 01 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 800 книг в год "консервируют" специалисты Тюменской областной научной библиотеки им. Менделеева. Они реставрируют около 3 тысяч листов или 25 книг, ремонтируют – свыше 500 изданий, и ещё 300 – помещают в специальные микроклиматические контейнеры, в которых издание живет максимально долго и сохранится даже без реставрации, сообщает пресс-служба ТОНБ.

День реставратора отмечают в России 1 июля. В 2012 году по решению директора Менделеевки Ольги Адамович был создан отдел консервации и реставрации документов.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Книги – как люди и болеют, как люди. Конечно, их приходится лечить и поддерживать в хорошем состоянии – всё, как со здоровьем человека. Ежегодно мы составляем план и определяем комплекс работ, чтобы содержать областной фонд в надлежащем виде", – рассказала Ольга Адамович.

ИА "Тюменская линия" начальник отдела консервации и реставрации документов ТОНБ Марина Долгих | Фото: ИА "Тюменская линия"

В отделе реставрации под руководством Марины Долгих работают четыре специалиста. Сотрудники имеют специальное образование и сертификацию – необходимый уровень квалификации и навыки, которые требуются для работы с разными видами изданий, в том числе с книжными памятниками из всероссийского реестра.

Обучиться основам ремонта книг в библиотеке может каждый желающий на мастер-классе "Подари книге вторую жизнь", который проходит каждый месяц. Билеты на следующие встречи можно купить в том числе по Пушкинской карте. Подробнее по ссылке.

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# Ольга Адамович , ТОНБ

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