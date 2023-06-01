Ямальские школьники увидели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б"
Пятеро школьников ЯНАО побывали на космодроме Восточный, увидели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б". Поездку ребят организовал глава округа Дмитрий Артюхов.
"Сегодня Оля Ярвилянина из Ноябрьска и ещё четверо увлечённых космической инженерией ребят вернулись с космодрома Восточный. О своей мечте школьники рассказали мне в начале года на профильной смене центра выявления и поддержки одарённых детей. Бывал на Байконуре, впечатления от пуска ни с чем не сравнить. Решил подарить возможность увидеть старт и нашим лучшим ученикам", - написал он в своих соцсетях.
Школьники посмотрели, где и как готовят корабли, побывали в музее космонавтики и прогулялись по столице Амурской области. И, конечно, испытали восторг, наблюдая за стартом ракеты.
"Убеждён в том, что познавательные поездки по стране – лучший способ привить нашей молодёжи любовь к Родине, гордость за её достижения, веру в сильное будущее", - подытожил Артюхов.