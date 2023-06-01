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Ямальские школьники увидели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б"

Общество, 19:39 30 июня 2023

www.roscosmos.ru

Пятеро школьников ЯНАО побывали на космодроме Восточный, увидели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б". Поездку ребят организовал глава округа Дмитрий Артюхов.

"Сегодня Оля Ярвилянина из Ноябрьска и ещё четверо увлечённых космической инженерией ребят вернулись с космодрома Восточный. О своей мечте школьники рассказали мне в начале года на профильной смене центра выявления и поддержки одарённых детей. Бывал на Байконуре, впечатления от пуска ни с чем не сравнить. Решил подарить возможность увидеть старт и нашим лучшим ученикам", - написал он в своих соцсетях.

Школьники посмотрели, где и как готовят корабли, побывали в музее космонавтики и прогулялись по столице Амурской области. И, конечно, испытали восторг, наблюдая за стартом ракеты.

"Убеждён в том, что познавательные поездки по стране – лучший способ привить нашей молодёжи любовь к Родине, гордость за её достижения, веру в сильное будущее", - подытожил Артюхов.

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# Дмитрий Артюхов , школьники

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