Чемпион России по флористике Вадим Казанский научит тюменцев составлять полевые букеты

vk.com/kazanskiyvadim vk.com/kazanskiyvadim

Чемпион России по флористике, уроженец Новосибирска Вадим Казанский проведет мастер-классы по плетению венков, составлению полевых букетов для тех, кто придет в Гилевскую рощу на первый в Тюмени "ЭкоФест" с 1 по 8 июля. Он станет одним из авторов создания на общественной территории 10 уникальных арт-объектов, выполненных из ивовых веток.

"То, что будет происходить в Тюмени – это будет экслюзивно. Направление фестиваля будет больше детское. Пожелание тюменцев – создать арт-объекты детской тематики, анималистки, животных, местная фауна. Поэтому будущие арт-объекты – больше для детей", - рассказал Вадим.

Дизайнеры создадут в Гилевской роще фотозону, которая будет меняться в зависимости от времени года.

По словам гендиректора Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексея Краева, у каждого общественного пространства должны быть дополнительные точки коммуникаций. Фестиваль – это возможность максимального вовлечения жителей.

"ЭкоФест должен стать локомотивом развития. Мы достаточно много общаемся с ландшафтными архитекторами, специалистами, которые занимаются развитием городской среды. У нас есть форумы, конференции, посвященные этой тематике. Сильно специализированного по ландшафтному дизайну – нету. ЭкоФест – классный задел. В течение недели фестиваля тюменские вузы представят свои образовательные программы по экологии, биологии, природопользованию. Образовательные мероприятия, мастер-классы должны быть не только во время фестиваля, но и за его пределами", - говорит Алексей.

Добавим, 20 талантливых флористов-дизайнеров со всей страны под руководством команды "Сибирского арт-пространства" создадут 10 фигур из природного материала в технике лэнд-арт. Они органично дополнят ландшафт Гилевской роще, могут стать символами экодизайна города.

Познакомиться с программой фестиваля можно в официальной группе во ВКонтакте.

Анжела Лебедева