17 проектов НКО Тюменской области получат гранты Президентского фонда культурных инициатив

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

17 проектов НКО Тюменской области признаны победителями второго основного грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2023 г. Самая большая сумма поддержки более 3 млн 796 тыс. рублей оказана центру креативных проектов сельских территорий "Дом вверх дном" на программу "Культурное сердце Краснодона".

Данный проект представлен по теме конкурса "Мы вместе. Проекты, направленные на интеграцию Донбасса и освобожденных территорий в единое культурно-образовательное, просветительское и цивилизационное пространство".

"Проект состоит из двух блоков. Первый - это переоборудование библиотеки, создание современного общедоступного пространства с применением мультимедийных устройств, позволяющих библиотеке встать на один уровень с общероссийскими стандартами и внедрить ее в общий процесс деятельности библиотечной системы РФ. Второй блок - это проведение шестимесячного курса занятий с молодёжью и другими возрастными категориями города по трем направлениям творчества: "ИгроMIX", "Кинопедагогика", "Академия творчества"", - рассказали авторы проекта.

На создание анимационного документального фильма "Каравелла Крапивина" АНО "Центр развития цифрового капитала" получит 2 млн 394 тыс. рублей. Сумма софинансирования составит более 5, 5 млн рублей. Как написал автор проекта Дмитрий Колобов в своих соцсетях, у них с первого раза получилось заручиться поддержкой ПФКИ. Кстати, дебютный тизер фильма про Владислава Крапивина уже готов.

Фильм должен выйти в прокат и представлен в Тюмени, Екатеринбурге и Москве ко дню рождения писателя 14 октября 2023 года.

На третьем месте по сумму привлеченного гранта фонда - Тюменское региональное отделение "Союз дизайнеров России". Они выиграли 1 млн 699 тыс. рублей на проект "Кто? — Мы! XXV Юбилейный Всероссийский фестиваль дизайна, архитектуры, искусств" в направлении конкурса "Нация созидателей. Российские первооткрыватели, изобретатели, ученые, просветители. Лучшие креативные достижения страны. Люди, меняющие мир к лучшему".

"Всероссийский фестиваль дизайна, архитектуры, искусств в Тюмени — сложившийся на протяжении 25 лет бренд. В разные годы проведения фестиваль менял форматы. Самое время показать, как изменилось лицо отечественных дизайна, архитектуры, искусств. Показать лучшие современные креативные достижения не только региона, но и страны. Привлечь внимание к авторам проектов — людям, меняющим мир к лучшему с помощью своих творческих идей", - говорят авторы проекта.

Полный список победителей второго конкурса ПФКИ представлен на сайте. Всего в стране грантовую поддержку получат 1071 проект в сфере культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

Продолжается прием заявок на специальный конкурс Президентского фонда культурных инициатив, он завершится 12 июля.

Анжела Лебедева