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Тюменский спектакль вошел в лонг-лист Национальной премии "Музыкальное сердце театра"

Общество, 16:08 01 июля 2023

t.me/tyumenculture

Спектакль "Вечера на хуторе близ Диканьки" Тюменского драматического театра вошел в лонг-лист Национального фестиваля и премии "Музыкальное сердце театра". Шорт-лист конкурса обнародуют к 20 июля, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение в своем ТГ-канале.

"В этом году на конкурс поступило 96 заявок от театров со всей страны, 24 из них вошли в лонг-лист из 13 регионов страны. На следующем этапе расширенный экспертный совет, состоящий из 15 членов Академии современного музыкального театра – представителей различных цехов, рассмотрит заявки отобранных спектаклей", - рассказали в ТКТО.

Фестиваль "Музыкальное сердце театра" пройдет в Кемеровской области с 10 по 20 ноября. Церемония вручения премии состоится в Кемерово 20 ноября.

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# ТБДТ , ТКТО

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