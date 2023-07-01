Тюменские огнеборцы вошли в число сильнейших на международных соревнованиях
Тюменские огнеборцы вошли в топ-6 на V Международных соревнованиях среди пожарных и спасателей "Сильнейший пожарный" SFFRussia’23 в Санкт-Петербурге. Тюменскую область представляли: Владимир Сажин, Сергей Тарасевич, Владимир Кондратьев, Роман Иксанов и Евгений Шешерин, сообщает региональное управление МЧС.
Соревнования шли шесть дней по номинациям: индивидуальный забег, командная эстафета, тандем.
По итогам состязаний первое место заняли хозяева соревнований - команда № 1 Санкт-Петербурга, команда Минского городского управления МЧС Республики Беларусь - на втором. Третьими признаны команда № 2 Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.
Сборная тюменских огнеборцев - на шестом месте. Всего в соревнованиях участвовали 12 команд.