Народные гулянья и чествование почетных жителей проходит в Бердюжском районе

АНО "ИИЦ "Новая жизнь" АНО "ИИЦ "Новая жизнь"

Жители Бердюжского района отмечают 100-летний юбилей со дня образования муниципалитета. В селе организовали народные гулянья в парке культуры и отдыха. Ремесленники и делегации сельских поселений представляют традиционные обряды национальностей, проживающих в районе, сообщает АНО "ИИЦ "Новая жизнь".

От имени главы региона Александра Моора жителей Бердюжского района поздравил заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов: "За прошедшие сто лет Бердюжский район воспитал целую плеяду замечательных людей. Мы по праву гордимся успехами тех, кто ежедневным трудом вносит свой вклад в развитие муниципалитета, Тюменской области и страны в целом. Сегодня от сплочённости всех зависит будущее нашей Родины. Наш долг – сделать его безоблачным и мирным. Я от всей души хочу пожелать всем жителям Бердюжского района добра и процветания и стабильности".

Четырех жителей муниципалитета отметили званием "Почётный житель Бердюжского района". Это Виталий Бауэр – директор ООО "Молоко", Виктор Земляных – руководитель СПК "Элита", Кали Капаров – председатель СПК "Нива" и Николай Теньковский – бывший глава Бердюжского района, а ныне – глава Исетского.

"Бердюжский – этом мой родной район, я родился в деревне Воробьёво. Сегодня я радуюсь тому, как меняется муниципалитет, благодаря добросовестному труду моих земляков. Испокон веков наш край славился замечательными людьми, огромное им спасибо за тот надёжный фундамент, который они заложили в основу Бердюжского района. Если любить свою землю, любить своих товарищей, свою работу – у вас всё получится. Пусть ангел-хранитель хранит ваши семьи", - сказал Николай Теньковский.

Праздник, посвящённый вековому юбилею Бердюжского района продолжится до позднего вечера. В течение дня состоится праздник красок Холи и пенное шоу. На сцене выступят местные артисты и творческие коллективы из соседних городов и районов. Завершится день праздничным салютом и дискотекой.