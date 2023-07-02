Более 40 тысяч ипотек зарегистрировано в Тюменской области с начала 2023 года

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

40 тыс. 884 ипотечные сделки, в том числе 3 тыс. 364 льготных зарегистрированы в Тюменской области за 5 месяцев 2023 года.

"В регионе реализуется программа "Ипотека за 24 часа", разработанная Росреестром совместно с банковским сообществом. Она значительно упрощает процесс получения ипотеки и сокращает сроки ее регистрации. Договоры с использованием ипотечных средств регистрируются в течение одного дня, в случае отсутствия причин, препятствующих регистрации", - сообщили в Управлении Росреестра по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что на 37,3% возросло число заявлений, поданных на регистрацию ипотеки. Если по итогам 5 месяцев прошлого года показатель составлял 12,7 тыс, то в период с января по май текущего года – 17,5 тыс.

Подать заявление об учете и регистрации прав, получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости, а также иные запросы и заявления можно на официальном сайте Росреестра и Едином портале государственных услуг, сообщает Мегатюмень.