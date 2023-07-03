Семейный праздник, музыка в разных локациях и концерт Игоря Бутмана пройдут в Тобольске 8 июля

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Семейный праздник, большая музыкальная программа в разных локациях Тобольска, выступление Игоря Бутмана и Тюменского филармонического оркестра ждут горожан и гостей в День семьи, любви и верности, 8 июля.

"День семьи, любви и верности пройдет в Аптекарском саду. Большой зеленый парк в исторической части города после реконструкции стал прекрасным местом для семейного отдыха. Здесь есть детская и спортивная площадка, кафе, много места для тишины и умиротворения. В саду Ермака пройдет большая программа с профессиональным живым исполнением. В 18 часов можно повальсировать под любимую музыку, с 20 часов на танцплощадке гостей будет развлекать диджей", — рассказал директор Тобольского драматического театра им. П. П. Ершова Евгений Пономарев.

На Базарной площади пройдет большой семейный праздник. Здесь откроются гастрономическое подворье и ярмарка тобольских ремесленников и мастеров. В 13 часов начнется концертная программа. После тоболяки отметят народный праздник Ивана Купала с играми и забавами. В 17 часов всех приглашают посмотреть семейное кино на Базарной площади.

В Католическом храме Пресвятой Троицы в 15 часов начнется концерт органной музыки. Выступит Марина Бадмаева из Москвы.

На кремлевской гриль-площадке повара приготовят блюда, а музыканты сопроводят ужин своим выступлением. На территории у Дворца наместника можно не только поужинать на террасе, но и послушать музыку на виниловых пластинках.

В Тобольском кремле будет главная сцена XIV фестиваля "Лето в Тобольском кремле". На ней в 20 часов начнется выступление российского музыканта, саксофониста Игоря Бутмана и Тюменского филармонического оркестра. Напомним, по итогам 2022 года фестиваль "Лето в Тобольском кремле" собрал более 10 тыс. зрителей и вошел в топ-3 национальной премии Russian Еvent Аwards.

Видео из сообщества администрации Тобольска во ВКонтакте

Инна Пахомова