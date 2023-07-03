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45 анализаторами молока оснастили сельхозкооперативы в Ишимском районе

Экономика, 13:30 03 июля 2023

Сегей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сегей Елесин, ИА "Тюменская линия"

45 анализаторами молока оснастили сельхозкооперативы в Ишимском районе. Также им передали 41 танк-охладитель и два молоковоза. Техника и оборудование куплены за счет средств областного бюджета в рамках развития сельхозкооперации.

Об этом рассказал глава Ишимского района Сергей Ломовцев во время прямого эфира в социальных сетях.

"Без анализаторов молока работа по сбору сырья невозможна. А танк-охладитель позволяет аккумулировать объемы молока и затем уже вывозить его на пункты сдачи. Кроме того, в текущем году приобретены и переданы кооперативам два молоковоза", - пояснил глава района.

Он отметил, что в прошлом году сельскохозяйственные потребительские кооперативы Ишимского района получили 26 млн рублей субсидии от правительства Тюменской области. В районе работают пять таких объединений, которые занимаются сбором молока.

Оксана Корнеенкова

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# Ишимский район , поддержка , сельхозкооперация , Сергей Ломовцев

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