К юбилею генерала Федюнинского готовятся в доме-музее в д. Гилёва

| Фото: группа "Уральский военно-исторический музей" во ВКонтакте | Фото: группа "Уральский военно-исторический музей" во ВКонтакте

К юбилейной дате готовятся в "Доме-музее генерала Федюнинского" в д. Гилёва Свердловской области. 125 лет со дня рождения генерала армии, Героя Советского Союза исполнится в июле 2025 года.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала директор музея Ольга Мальцева.

"К юбилею мы хотим издать альбом об Иване Федюнинском, сейчас идет сбор материала. Надеемся, что будет небольшой косметический ремонт здания музея к этой дате", — сообщила она.

Музей часто посещают школьники из Тюмени, где именем генерала Федюнинского названа одна из улиц. С 1913-го по 1919 год уроженец д. Гилева Тюменского уезда работал с отцом в Тюмени, они занимались кармацкой росписью. В 1919 году Иван Федюнинский стал участником Гражданской войны, а 1920 году на некоторое время вернулся в Тюмень, где работал переписчиком в военкомате, после чего отправился во Владивостокскую пехотную школу.

"Для меня в биографии Федюнинского важно то, что, во-первых, он вырос от рядового до генерала армии, во-вторых, отличился в годы Великой Отечественной войны, в-третьих, он как человек не зазнался, когда был генералом армии. Вспоминают, что он был очень прост в общении", — рассказывает Ольга Мальцева.

Идея создания музея возникла после встречи краеведа Романа Мичурова с Иваном Федюнинским. К сожалению, музей открылся только после смерти Ивана Ивановича — 9 мая 1981 года. Экспонаты для музея собирали со всего Советского Союза, объявления об этом были по телевидению, в газетах, по радио. Много вещей для музея передала жена Ивана Ивановича — Елена Владимировна.

"Самое ценное в коллекции — сервиз, подаренный им на 50-летие совместной жизни. Есть у нас подлинная запись, сделанная рукой Елены Владимировны, где она пишет, что 17 октября 1977 года Иван Иванович ушел из жизни", — отмечает Ольга Мальцева.

Информация о графике работы и записи на экскурсию в дом-музей Федюнинского — на сайте Уральского государственного военно-исторического музея.

Влада Нерадовская