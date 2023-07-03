Более 100 участников примет Тюменская область на чемпионате "Профессионалы"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Отборочный межрегиональный этап Всероссийского чемпионата "Профессионалы" стартовал в Тюменской области 3 июля. Регион примет более 100 участников из 54 регионов страны по компетенциям: "Администрирование отеля"; "Кондитерское дело"; "Эксплуатация судов водного транспорта", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Участникам отборочного этапа чемпионата предстоит очередное серьезное испытание – продемонстрировать свои профессиональные навыки на межрегиональном уровне. Желаю всем удачи и уверенности в собственных силах! Уверен, что пребывание в нашем регионе оставит только приятные впечатления", - сказал заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.

Отборочный этап в Тюменской области продлится до 20 июля. Финал чемпионата пройдет с 25 по 29 ноября в Санкт-Петербурге. Добавим, регион является одним из 25 субъектов России, где пройдут соревнования.