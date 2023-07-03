Тюменские салаты представлены в 150 ресторанах "Бургер Кинг" Урала и Поволжья

| Фото: из Telegram-канала Invest Tyumen | Фото: из Telegram-канала Invest Tyumen

Тюменские салаты представлены в 150 ресторанах "Бургер Кинг" Урала и Поволжья, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Резидент индустриального парка Боровский расширил географию поставок своей продукции. Теперь ее закупают магазины и сети быстрого питания "Бургер Кинг" и "Додо пицца" в 122 городах. Среди них: Саратов, Казань, Уфа, Челябинск, Пермь, Екатеринбург, Нижний Новгород. В Сочи и Ростове-на-Дону зелень от тюменского "Прованса" можно попробовать во "Вкусно и точка".

Активное сотрудничество нашего предприятия с известными брендами общепита началось с сентября 2022 года. Сейчас "Прованс" перерабатывает 600 тонн сырья в месяц от тюменских и свердловских поставщиков, зимой овощи и салаты поступают из дружественных стран.

Размещение в индустриальном парке помогает в развитии, компания наращивает производство: динамика в этом году — больше 30%.