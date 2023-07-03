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В Тюменскую область прибудут молодые сотрудники МЧС России

Общество, 17:11 03 июля 2023

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Молодые сотрудники МЧС России прибудут в Тюменскую область. Выпуск специалистов МЧС России Уральского института ГПС МЧС России состоялся на площади Советской Армии в Екатеринбурге, сообщает ведомство.

В торжественной церемонии принял участие и начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области генерал-майор внутренней службы Артур Хачатрян. Он пообщался с выпускниками, которые скоро прибудут на службу в подразделения региона, отметив, что именно им предстоит продолжать работу по совершенствованию системы обеспечения безопасности населения и территорий Тюменской области. Также Артур Хачатурян пожелал успехов в предстоящей профессиональной деятельности.

Дипломы специалистов молодые сотрудники получили из рук заместителя Министра МЧС России генерал-полковника внутренней службы Анатолия Супруновского.

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Всего в 2023 году из стен Уральского института ГПС МЧС России выпустилось 339 специалистов. Пять курсантов факультета пожарной и техносферной безопасности были удостоены золотой медали МЧС России "За особые успехи в учении".

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# ГУ МЧС России по Тюменской области

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