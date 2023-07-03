Более 500 обращений от участников СВО и их семей поступило в приемные президента в УФО

| Фото: с сайта полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе | Фото: с сайта полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе

518 обращений, как письменных, так и устных, от участников специальной военной операции и их семей поступило в приемные президента, расположенные в регионах Уральского федерального округа с 23 сентября 2022 года по 30 июня 2023 года. Об этом сообщил полпред президента РФ в УФО Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами.

"Ни одно обращение не остается без внимания. Все ситуации, с которыми обращаются военнослужащие и их родные, тщательно разбираются с привлечением всех органов власти, к компетенции которых относятся рассматриваемые вопросы", – заверил Владимир Якушев.

В обращениях затрагиваются вопросы получения денежного довольствия и иных выплат, оформления справок и документов, качества оказания медицинской помощи, поиска военнослужащих, мер поддержки семей и другие. По большей части обращений уже даны разъяснения либо приняты положительные решения. Остальные остаются в работе, сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в УФО.

Еще одной темой оперативного совещания стали итоги Совета при полпреде, который прошел в Тобольске 30 июня. На нем обсудили привлечение инвестиций в регионы, экспорт и развитие внутреннего туризма.

"Обсуждение было активным, предложений от губернаторов поступило много. Уверен, все они принесут пользу регионам УрФО. Каждое будет проанализировано, а самые актуальные – подняты на федеральный уровень", – подчеркнул Владимир Якушев.

Напомним, помимо глав регионов УФО, принял участие министр экономического развития России Максим Решетников.