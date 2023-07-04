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Топиарии и летнюю веранду установят в парке Семейный в селе Омутинское

Общество, 12:43 04 июля 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Топиарные фигуры и летняя веранда появятся в парке Семейный в с. Омутинское. Об этом сообщил глава Омутинского района Олег Кузнецов в ходе прямого эфира 4 июля.

Большой парк, открытый в 2020 году, Олег Кузнецов называет гордостью района. Пространство разделено на три игровых зоны. Есть спортивная площадка с 7 до 14 лет. Изюминкой парка является фонтан наподобие сооружения, установленного на площади 400-летия Тюмени, только поменьше размером.

Несмотря на то, что парк открыт уже несколько лет, работы по его наполнению не прекращаются. "Мы постоянно что-то там делаем, добавляем, благоустраиваем. Докупаем четыре топиарные фигуры, высаживаем голубые ели и другие растения. Также в этом году купили туда павильон, в котором разместиться кафетерий, заключили договор на строительство новой летней веранды, где смогут отдохнуть родители с детьми", — рассказал глава Омутинского района.

Инна Пахомова

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# Олег Кузнецов , Омутинский район , парки

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