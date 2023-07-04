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Дети из Чикчи, Перевалово и Кулаково начнут новый учебный год в обновленных школах

Общество, 13:49 04 июля 2023

из Telegram-канала Светланы Ивановой | Фото: из Telegram-канала Светланы Ивановой

Новый учебный год дети из Чикчи, Перевалово и Кулаково начнут в обновленных школах, сообщила в своем Telegram-канале глава Тюменского района Светлана Иванова.

В капремонт этих объектов зашли в 2022 году. Чикчинские школьники после нового года уже смогли вернуться в родные классы, но ремонт продолжался в спортзалах, библиотеке. С приходом тепла строители вышли на пришкольную территорию: здесь появится спортивное ядро, причем площадки будут доступны всем жителям села.

В Перевалово работа на пришкольном участке практически закончена, завершены фасадные и кровельные работы, последние штрихи наносят в отделке кабинетов и коридоров.

В Кулаково работа идет одновременно по всем направлениям. "Задача строителям поставлена, обещают не подвести ребят и педагогов", — заключила Светлана Иванова.

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# ремонт , Светлана Иванова , школы

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