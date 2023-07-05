Более 400 мест неорганизованного отдыха людей на воде проверили сотрудники ГИМС в Тюменской области

| Фото: управление МЧС России по Тюменской области | Фото: управление МЧС России по Тюменской области

Более 400 мест неорганизованного отдыха людей на воде проверили сотрудники Центра ГИМС и отдела безопасности людей на водных объектах в Тюменской области с 26 июня по 2 июля 2023 года. Специалисты установили 724 запрещающих знака, провели профилактические беседы с охватом более 8 тыс. 300 человек, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Инспекторы составили шесть административных материалов по статье "Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах" и 14 административных протоколов по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

Добавим, проверки прошли в рамках акции "Вода - безопасная территория".