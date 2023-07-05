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Троицкую церковь в Омутинском районе законсервируют

Общество, 09:16 05 июля 2023

из архива комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области | Фото: из архива комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

Консервационные работы идут в Троицкой церкви в селе Южно-Плетнево Омутинского района. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Кузнецов в ходе прямого эфира 4 июля.

"Решили законсервировать здание, чтобы сохранить в том виде, в котором оно находится. На эти цели выделили финансы из областного бюджета. Мы провели аукцион. Подрядчик определен. Он приступил к работам, мы ему во всем помогаем: в подводке воды, электроснабжения", — сказал Олег Кузнецов.

Проектная документация на проведение работ разработана в 2022 году. В рамках консервации планируется устройство временной крыши, исключение доступа на объект посторонних лиц, усиление конструкций, закрепление и консервация красочных слоев и штукатурного основания живописи.

Инна Пахомова

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# консервация , объекты наследия , Омутинский район

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