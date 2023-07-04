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Около 30 маломобильных тюменцев примут участие в экскурсии по историческим местам города

Общество, 17:19 04 июля 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Первый инклюзивный культурно-туристический маршрут "Доступный город" стартует в Тюмени 6 июля. Участие в экскурсии примут около 30 маломобильных тюменцев, передвигающихся на колясках, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Помимо экскурсий для участников будет организован первый инклюзивный марафон на электрических средствах передвижения.

"В рамках проекта мы приобрели четыре электроцикла, которые будут использоваться во время экскурсионных и спортивных мероприятий. Перед каждым мероприятием участники пройдут инструктаж по пользованию электрическим средством передвижения, который проведут специалисты Тюменской областной организации ВОИ", - сказала руководитель проекта "Доступный город" Ольга Елынина.

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Первая экскурсия начнется у "Конторы пароходства" 6 июля в 16 часов и пройдет по набережной Туры.

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# люди с ОВЗ , экскурсии

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