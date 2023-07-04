Три тюменские IТ-инициативы вошли в топ-100 лучших проектов форума "Сильные идеи для нового времени"

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Три инициативы от представителей Тюменской области, связанные с информационными технологиями, вошли в топ-100 лучших проектов форума "Сильные идеи для нового времени". Всего в 2023 году активисты региона подали 175 заявок на участие в форуме, сообщает пресс-служба департамента информатизации Тюменской области.

"Приятно осознавать, что в Тюменской области реализуются инициативы, связанные с развитием и применением цифровых технологий, имеющие, во-первых, определенную социальную значимость, а во-вторых, перспективы широкого и успешного распространения на территории всей страны", — сказал директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Команда ТюмГУ предложила масштабировать практику реализации Большой математической мастерской как эффективного инструмента генерации новых цифровых решений и продуктов, практико-ориентированного обучения студентов в коммуникации с бизнес-средой.

Другой проект-участник — цифровая платформа "Смартшкола коллективного предпринимательства", которая представляет серию онлайн-игр для ускоренной индустриальной профориентации и подготовки коллективистов-управленцев от 14 до 35 лет.

В число лучших цифровых сервисов также вошел редактор презентаций "Слайдер" с применением технологий искусственного интеллекта, позволяющий за 10 секунд оформить корпоративный слайд презентации из сырого контента, а также создание сложных диаграмм, недоступных в обычных графических редакторах.