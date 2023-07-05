Фотоэкспозицию памятных монет Банка России открыли в Менделеевке

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Фотоэкспозицию памятных монет Банка России "Путешествие в детство" открыли в Тюменской областной научной библиотеке им. Менделеева. Среди использованных в коллекции образов – герои народных сказок, персонажи отечественных мультфильмов, детские художники и писатели и сами дети, сообщают организаторы.

В экспозиции представлены монеты с героями из мультиков "Ну, погоди!", "Винни-пух и все-все-все", "Барбоскины", "Крокодил Гена" и другие. Рядом с каждой монетой есть описание и история, сведения о материалах, из которых она изготовлена, о художниках-создателях.

Оригиналы монет с выставки хранятся в Музее Банка России на Неглинной улице в Москве. Выполненные из драгоценных металлов, они требуют особых условий хранения, поэтому банк знакомит с ними на мобильных фотовыставках. Например, в Менделеевке можно рассмотреть изображение золотой монеты достоинством 100 рублей "200-летие со дня рождения А. С. Пушкина", выпущенной в 1999 году тиражом 1000 штук. Сама монетка – совсем небольшая, размером 3 см, но выполнена с высоким качеством детализации: поэт изображен в окружении персонажей своих сказок.

Всего на экспозиции представлено 14 фотографий памятных монет. Вход на выставку свободный, она будет работать до 16 августа.

Возрастное ограничение: 6+.