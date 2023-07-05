Более 30 мер поддержки для членов семей участников СВО действуют в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 30 мер поддержки для родных и близких бойцов, в том числе тех, кто принял решение идти на фронт добровольно, действуют в Тюменской области. Ряд постановлений принят на муниципальном уровне, сказала глава Тюмени Руслан Кухарук.

Постановления закрепляют новые меры поддержки. Так, предусмотрено бесплатное двухразовое питание для детей в школах, освобождение от платы за дошкольное образование, бесплатное посещение части учреждений дополнительного образования, для учеников 1-6 классов действуют группы продленного дня.

На конференции городского местного отделения Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" Руслан Кухарук отметил, что по поручению главы региона на каждую семью составлен социальный паспорт, действует единый программный комплекс, включающий карточку семьи, открыта круглосуточная горячая линия для работы с мобилизованными и их семьями.

В Тюмени действуют 10 социальных семейных гостиных, где близкие участников СВО могут получить квалифицированную психологическую, правовую помощь, при необходимости оставить ребенка с педагогом, чтобы решить насущные задачи. Разработан и действует специальный сайт инфоподдержка72.рф.

"При активном участии неравнодушных жителей, предприятий, организаций, депутатов всех уровней продолжается системная работа по сбору и отправке гуманитарных грузов, спецоборудования, автомобильной техники для нужд СВО. С первых дней спецоперации из Тюмени на Донбасс доставлено более 300 тонн гуманитарной помощи: продукты питания, товары первой необходимости, медикаменты, строительные материалы, книги и школьные принадлежности для детей," — добавил Руслан Кухарук.

В сентябре 2022 года в Тюменской области стартовала региональная общественная акция "100 миллионов для Победы". Ее цель — собрать средства на приобретение дополнительного спецоборудования для тюменцев, выполняющих свой долг в зоне СВО. На данный момент на счет поступило более 51 млн рублей. Свой вклад внесли более 5 тыс. жителей и 500 организаций.

В декабре 2022 года была запущена акция "Тепло родного дома". В ее рамках организован централизованный сбор и отправка именных посылок бойцам, находящимся в зоне проведения СВО. Пункты приема открыты во всех муниципалитетах юга Тюменской области, семь из них — в Тюмени. Всего в рамках акции наши бойцы получили более 4 тыс. 300 именных посылок от родных и близких.

С 1 июня в областном центре работает филиал государственного фонда "Защитники Отечества". Социальные координаторы отделения фонда оказывают ветеранам специальной военной операции и семьям участников СВО адресную поддержку: помогают решить вопросы с получением льгот, медицинской и социальной реабилитацией, лекарственным обеспечением.