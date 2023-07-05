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В Тюменской области ввели преимущества для традиционных видов охоты с собаками

Общество, 15:53 05 июля 2023

Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

Преимущества для традиционных видов охоты с собаками ввели в Тюменской области. Оно касается распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов, сообщает региональный Госохотдепартамент.

В частности, предусматривается, что 30 % процентов разрешений на добычу бурого медведя распределяются между владельцами лаек. Еще треть - между собственниками норных собак на добычу барсука, 5 % - между владельцами гончих или борзых собак на лисицу, зайца-беляка, енотовидной собаки.

Такие преференции при распределении разрешений на птицу уже распространяются на владельцев подружейных собак - островных и континентальных легавых, ретриверов, спаниелей.

При подаче заявок охотники должны приложить документы о происхождении собаки.

Нововведения нашли отражение в изменениях областного закона "О добыче охотничьих ресурсов в Тюменской области", которые вступят в силу 1 января 2024 года.

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# жеребьевка , охота

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