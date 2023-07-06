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Тюменская область вошла в топ-10 регионов нацсистемы пространственных данных

Экономика, 10:24 06 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюмеснкая линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюмеснкая линия"

В 10 лучших регионов – участников госпрограммы "Национальная система пространственных данных" - вошла Тюменская область. В рейтинге субъектов регион улучшил свои позиции сразу на 12 пунктов, сообщает департамент имущественных отношений Тюменской области.

департамент имущественных отношений Тюменской области | Фото: департамент имущественных отношений Тюменской области

Национальная система пространственных данных — это масштабный проект Росреестра. К 2030 году ведомство планирует создать единые цифровую платформу пространственных данных и электронную картографическую основу. В них войдут сведения об объектах недвижимости, зарегистрированных правах на недвижимое имущество и государственной кадастровой оценке.

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# имущество , кадастр , недвижимость

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