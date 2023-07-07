На время выпускного студентов ТИУ в центре Тюмени ограничат движение

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение транспортных средств в районе Центральной площади в Тюмени перекроют 15 июля с 8 до 13 часов.

Как сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, ограничение вводится на время торжественного выпуска студентов Тюменского индустриального университета.

Для проезда будет закрыта ул. 8 Марта на участке от ул. Республики до ул. Володарского, а также ул. Володарского от ул. Водопроводной до 8 Марта. Объезда по улицам Республики, Водопроводной и Орджоникидзе.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, а также заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.