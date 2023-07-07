На мастер-классы, зумбу и пенную вечеринку приглашают тюменские семьи 8 июля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семейный фестиваль ко Дню семьи, любви и верности запускает проект "ФорумФест". Для тюменских семей организаторы подготовили разнообразную развлекательную программу, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

Гостей праздника ожидает семейный квест, мастер-класс от школы музыкального творчества "Море звуков", мастер-класс по скетчингу, зумба, лектории на тему детско-родительские отношения и многое другое. Завершится фестиваль пенной вечеринкой для взрослых и детей.

8 июля с 10 часов 30 минут до 13 часов фестиваль пройдет в ЖК Ожогино. В ЖК "Апрель" гостей праздника ждут с 15 до 17 часов. С 18 часов 30 минут до 21 часа развлекательная программа пройдет в ЖК "Биография". Более подробную информацию о фестивале можно узнать по ссылке.

Возрастное ограничение: 0+