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В деревне Иванова Аромашевского района 21 июля откроют храм

Общество, 09:07 07 июля 2023

t.me/vlasovig | Фото: t.me/vlasovig

Храм, который является частью духовно-культурного комплекса, откроют в д. Иванова Аромашевского района 21 июля. Его возводит на собственные средства меценат Наталья Рычкова, сообщил глава района Игорь Власов.

В культовом сооружении устанавливают внутреннее убранство. Одновременно с этим идут работы по благоустройству территории и приусадебного участка. Паломников и гостей смогут принимать в новом четырехкомнатном доме. Возведены и другие объекты.

Глава района отметил, что обсудил с Натальей Рыковой проблемные вопросы: "Совместно на протяжении последних лет нам удалось решить, как казалось, невыполнимые задачи".

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# Аромашевский район , Игорь Власов , строительство

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