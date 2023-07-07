В деревне Иванова Аромашевского района 21 июля откроют храм
Общество, 09:07 07 июля 2023
| Фото: t.me/vlasovig
Храм, который является частью духовно-культурного комплекса, откроют в д. Иванова Аромашевского района 21 июля. Его возводит на собственные средства меценат Наталья Рычкова, сообщил глава района Игорь Власов.
В культовом сооружении устанавливают внутреннее убранство. Одновременно с этим идут работы по благоустройству территории и приусадебного участка. Паломников и гостей смогут принимать в новом четырехкомнатном доме. Возведены и другие объекты.
Глава района отметил, что обсудил с Натальей Рыковой проблемные вопросы: "Совместно на протяжении последних лет нам удалось решить, как казалось, невыполнимые задачи".