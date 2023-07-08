Жители Ишима соберут ромашку и погадают на семейное счастье

| Фото: предоставлено Юлией Дериглазовой | Фото: предоставлено Юлией Дериглазовой

150 человек станут участниками акции "Ромашка семейного счастья" в библиотеке "ИнтеллектЦентр" в Ишиме 8 июля. Праздник приурочен ко Дню семьи, любви и верности.

"Семья для человека – это островок безопасности, понимания, душевного тепла и спокойствия. В нашу библиотеку читатели приходят семьями, особенно летом. Мы придумали такое событие, в котором найдется интересное дело для каждого. И взрослые, и дети, проявят свои творческие способности", - отметила в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" ведущий библиотекарь Наталья Станичникова.

| Фото: предоставлено Натальей Станичниковой | Фото: предоставлено Натальей Станичниковой

На празднике участникам расскажут об истории и традициях Дня семьи, любви и верности, символике даты. Объяснят, почему именно православные святые Петр и Феврония Муромские считаются покровителями семьи и брака.

Гостям предложат собрать ромашку семейного счастья, ответить на вопросы викторины и выполнить ряд тематических заданий.

Акция завершится гаданием на ромашке. Каждая семья сорвет лепесток с пожеланием и предсказанием.

| Фото: предоставлено Натальей Станичниковой | Фото: предоставлено Натальей Станичниковой

Добавим, что до конца месяца в библиотеке действует выставка "Дела семейные", на которой представлена подборка книг по прикладной психологии и педагогике для родителей. Там родители найдут рабочие советы: как лучше понять себя и своего ребенка, разрешить конфликтные ситуации и организовать досуг всей семьи.

Другие библиотеки Ишима также приглашают горожан вместе встретить семейный праздник. В библиотеке им. А. И. Васильева пройдет мастер-класс по созданию открытки "СемьЯ". В отделе семейного чтения Центральной библиотеки родители с детьми изготовят семейный цветок и поздравят друг друга "По ромашке".

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Кондрашкина