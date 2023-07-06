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Сотрудничество в сфере юридического образования и науки обсудили специалисты ТюмГУ с коллегами из Китая

Общество, 17:34 06 июля 2023

управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Создание Российско-Китайского сравнительного центра юриспруденции на базе Института государства и права ТюмГУ и Школы права Гуансийского педуниверситета обсудила делегация тюменского вуза с коллегами из Китая в рамках рабочей поездки, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Также тюменцы обсудили вопросы проведения совместных исследований по правовому регулированию искусственного интеллекта, геномной обработки, геномного редактирования, хранения геномной информации. Переговоры завершились подписанием меморандума.

Добавим, исследования по правовому регулированию применения генетических технологий проводятся в рамках программы развития ТюмГУ "Приоритет 2030".

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# Китай , ТюмГУ

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