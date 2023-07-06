Детские поликлиники в Голышмановском, Омутинском и Юргинском районах получили новые автомобили

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Детские поликлиники в Голышмановском, Омутинском и Юргинском филиалах областной больницы № 11 получили новые автомобили, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Автомобили Lada Granta поступили в медучреждения по региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" и уже сделали более трех тысяч выездов к маленьким пациентам.

Новый транспорт позволяет не только своевременно оказывать помощь, но и доставлять детей в больницы для стационарного лечения. Кроме того, родителям реже придется обращаться в службу скорой помощи.