Детские поликлиники в Голышмановском, Омутинском и Юргинском районах получили новые автомобили
Общество, 16:49 06 июля 2023
| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области
Детские поликлиники в Голышмановском, Омутинском и Юргинском филиалах областной больницы № 11 получили новые автомобили, сообщает региональный департамент здравоохранения.
Автомобили Lada Granta поступили в медучреждения по региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" и уже сделали более трех тысяч выездов к маленьким пациентам.
Новый транспорт позволяет не только своевременно оказывать помощь, но и доставлять детей в больницы для стационарного лечения. Кроме того, родителям реже придется обращаться в службу скорой помощи.