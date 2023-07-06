11 тюменцев стали призерами конкурса "Молодые дарования России"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Студенты Тюменского колледжа культуры и искусств, учащиеся детских школ искусств "Этюд", "Гармония", им. В. В. Знаменского, Ишимской художественной школы стали призерами общероссийского конкурса "Молодые дарования России", сообщает информационный центр регионального правительства.

Ребята играют на оркестровых и народных инструментах, занимаются живописью, декоративно-прикладным творчеством, пением, учатся дирижировать.

Отметим, конкурс проводился среди учащихся и студентов в возрасте от 13 до 19 лет, достигших высоких результатов в освоении дополнительных предпрофессиональных программ, программ среднего профессионального образования в сфере культуры и искусств.