Обновленный сквер Школьный хотят представить тюменцам к сентябрю

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Благоустройство сквера Школьный в Тюмени планируют завершить к сентябрю. С ходом работ здесь ознакомились губернатор Тюменской области Александр Моор и глава города Руслан Кухарук 6 июля.

Жители просили сохранить существующие локации, просто обновить их. Остались разновозрастные детские площадки, появились спортивная зона и скейт-парк. Будут локации для тихого отдыха, где установят качели. Все деревья в сквере сохранены, заверил руководитель управы Ленинского административного округа Александр Ильин. Сформированы искусственные холмы с зелеными насаждениями. В сквере также установят скульптурную композицию, отражающую взаимодействие учителя и двух учеников в первый день их знакомства.

"Вопросов нет. Они все снимаются на раз. Очень быстро реагирует и управа, и подрядчик. Мы довольны", — сказала пенсионерка Наталья Лисовская. По словам Руслана Кухарука, женщина служила связующим звеном между местными жителями и представителями власти. К вопросам, возникавшим при строительно-монтажных работах, прислушивались.

"Год назад вместе со школьниками из гимназии № 16 в рамках субботника обсуждали планы по благоустройству объектов городской среды на 2023 год. Этот сквер благодаря голосованию тюменцев попал в планы не только регионального и городского значения, но и в том числе в Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации. Проект реализуется в рамках проекта "Жилье и городская среда", — сказал Руслан Кухарук.

Планы на 2024 год формируются уже сегодня, заверил глава города. Тюменцы поддержали инициативы по благоустройству еще пяти озелененных территорий. Четыре локации расположены в разных округах города. Еще одна — это парковое пространство, получившее имя писателя Константина Логунова.

Напомним, сквер Школьный расположен в районе улиц Парфенова — Рижская — Текстильная — Энергетиков. Территория прилегает к гимназии № 16 и детским садам № 76 и № 90. В начале 2022 года 5 тыс. горожан проголосовали за благоустройство сквера, с апреля по май в рамках Всероссийского рейтингового голосования за объекты благоустройства еще 16 тыс. присоединились, чтобы выбрать для Школьного сквера дизайн-проект.

Инна Пахомова