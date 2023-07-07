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Насосная станция в Тюмени превратится в арт-объект

Общество, 17:34 07 июля 2023

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Граффити размером более 60 кв. м украсит насосную станцию на пересечении улиц Чернышевского и Розы Люксебург в Тюмени. Выполняют работу художники творческого объединения "Груша", сообщает "Росводоканал Тюмень".

Экологическим не только сюжет граффити: акриловые краски, которыми работают художники, не токсичны, разводятся водой и не имеют запаха. Это уже четвертый совместный проект тюменского водоканала и "Груши".

Первый опыт по преображению насосной станции во дворе на ул. Холодильной оказался удачным, там появился сюжет по повести Владислава Крапивина "Трое с площади Карронад".

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Станцию на площади Борцов революции, где изображены все исторические здания, расположенные на берегу Туры, экскурсоводы часто показывают гостям города. Сказочные герои на ул. Монтажников напоминают о правилах пользования канализацией.

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# арт-объект , граффити , Росводоканал Тюмень

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