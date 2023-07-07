Насосная станция в Тюмени превратится в арт-объект

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Граффити размером более 60 кв. м украсит насосную станцию на пересечении улиц Чернышевского и Розы Люксебург в Тюмени. Выполняют работу художники творческого объединения "Груша", сообщает "Росводоканал Тюмень".

Экологическим не только сюжет граффити: акриловые краски, которыми работают художники, не токсичны, разводятся водой и не имеют запаха. Это уже четвертый совместный проект тюменского водоканала и "Груши".

Первый опыт по преображению насосной станции во дворе на ул. Холодильной оказался удачным, там появился сюжет по повести Владислава Крапивина "Трое с площади Карронад".

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Станцию на площади Борцов революции, где изображены все исторические здания, расположенные на берегу Туры, экскурсоводы часто показывают гостям города. Сказочные герои на ул. Монтажников напоминают о правилах пользования канализацией.