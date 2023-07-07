Более 70 спортсменов Исетского района посоревнуются в полиатлоне

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Первенство по полиатлону и летний фестиваль ГТО пройдут на базе спортивного комплекса "Исеть" в Исетском районе 8 и 9 июля. Соревнования соберут более 70 спортсменов старше 16 лет, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

"Летний фестиваль ГТО среди взрослого населения состоится в рамках первенства по полиатлону, результаты которого, в свою очередь, будут включены в зачет сельских игр. Думаю, конкуренция среди участников будет нешуточная, каждый заинтересован в победе. Кроме того, это прекрасная возможность выполнить часть нормативов", - сказал старший инструктор, методист спортивной школы Исетского района Вячеслав Белых.

Участники в первый день посоревнуются в стрельбе и плавании. Старт запланирован на 10 часов. Во второй день состязания начнутся в 9 часов. Спортсменам предстоит пробежать 100-метровку, далее атлетов ожидает бег на длинную дистанцию от 1 до 3 км в зависимости от возраста и пола. Завершатся состязания метанием гранаты. Победителей определят в личном и командном зачетах.