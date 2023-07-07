В Тюменской области более трех тысяч водителей привлекли к ответственности за пьяную езду

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Число аварий, произошедших по вине нетрезвых водителей и с их участием, снижается в Тюменской области. Об этом сообщил начальник регионального управления ГИБДД Андрей Миллер на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" 7 июля.

"Профилактика таких дорожно-транспортных происшествий остается приоритетной в работе автоинспекторов в той же мере, как и предотвращение детского травматизма на дорогах, - подчеркнул Андрей Миллер. - Более трех тысяч водителей с начала 2023 года привлечены к ответственности за пьяную езду, это около 18 человек в день".

По его словам, примерно каждый восьмой из них попадается на этом нарушении повторно. Около 40 из них сели пьяными за руль в третий и даже четвертый раз, зная об уголовной ответственности.

"Кроме надзорных мероприятий мы ведем широкую пропагандистскую работу, - отметил начальник региональной Госавтоинспекции. - Уже второй год в рамках расследования уголовных дел в отношении таких водителей производится конфискация транспортных средств".

Николай Ступников