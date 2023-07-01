Сведения о работниках Тюменского фанерного комбината в годы войны собирает проект "Труженики тыла"

Газета "Красное знамя". 5 апреля 1942 года Газета "Красное знамя". 5 апреля 1942 года

Информацию о людях, которые работали на Тюменском фанерном комбинате в годе Великой Отечественной войны, собирает проект "Труженики тыла". Ознакомиться со списком работников завода можно на краеведческом портале "Город Т", сообщил редактор библиотеки истории города им. Андрея Текутьева Дмитрий Падерин.

"Их имена мы нашли в документах государственного архива Тюменской области. В строке поиска можно набрать интересующую вас фамилию и посмотреть, имеется ли в списках ваш родственник. Мы призываем рассказывать истории об этих людях, чтобы их трудовой подвиг сохранялся на долгие и долгие годы. Есть две массовые фотографии с сотрудниками Тюменского фанерного завода, присмотритесь, вдруг кого-нибудь узнаете", — пояснил краевед.

История Тюменского фанерного комбината берет начало в дореволюционное время. В заречной части города была построена спичечная фабрика, где, кроме спичек, со временем на ней стали выпускать фанерные коробки. В 1921 году фабрика была национализирована и получила название "Пламя", на предприятии также выпускали спички и фанеру. Как отметил Дмитрий Падерин, еще в 1932 году, задолго до войны, на предприятии рассматривали вопрос о производстве авиационной фанеры, это известно из архивных дел. С 1934 года в документах предприятие фигурирует уже как "фанерный комбинат".

С первых дней Великой Отечественной войны работники Тюменского фанерного комбината стали выполнять заказы для фронта. Цеха предприятия были переоборудованы под производство дельта-древесины, авиафанеры и других видов продукции, крайне необходимой для предприятий авиационной промышленности. Рабочей силы не хватало, и в трудные дни на помощь взрослым приходили школьники.

На портале "Город Т" в рамках проекта "Труженики тыла" собрана информация по двум десяткам тюменских предприятий, работавших в годы войны, опубликовано более 12,5 тыс. фамилий. Это овчинно-меховая фабрика, Строймаш, мельзавод, "Механик", завод пластмасс и другие производства и учреждения.

Историю труженика тыла можно прислать на краеведческий портал "ГородТ" по ссылке, так же можно обратиться по телефонам (3452) 22-52-37, 43-28-49 либо написать авторам проекта в соцсетях.

Влада Нерадовская